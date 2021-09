A prostitute col piccone: pensionato denunciato e scagionato… dalla moglie

TRADATE / SARONNO – E’ finito in questi giorni l’iter giudiziario con protagonista un pensionato che nel 2018 nell’area di Pianbosco a Tradate era incappato in un controllo dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Tra i boschi, quel giorno, i militari avevano trovato l’anziano in auto, nella vegetazione, con una prostituta. Sin qui nulla di proibito, almeno dalla legge ma l’automobilista si era messo nei guai perchè nel veicolo era stato trovato un piccone ed un coltello. Era stato denunciato a piede libero per il porto di questi oggetti atti ad offendere.

Ma adesso in tribunale è stato assolto: ad accorrere in aiuto del pensionato, è stata direttamente sua moglie. La donna è stata sentita dal giudice ed ha confermato la versione del consorte, ovvero che quegli oggetti era stati solo dimenticati in auto, venivano usati per giardinaggio e non portato in giro abitualmente e senza motivo.

(foto archivio: controlli anti-prostituzione dei carabinieri nella zona)

29092021