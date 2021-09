SARONNO – Dopo le esperienze dal 1997 al 1999 nella Berretti biancoceleste e il campionato d’eccellenza del 2005-2006 fa il suo ritorno in maglia biancoceleste Giordano Giglio. il portiere, comunicano dal Fbc Saronno, è da ieri agli ordini di mister Niccolò Taroni. La compagine biancoceleste si potenzia dunque in vista del proseguo del campionato di Promozione, reduce dalla vittoria di domenica sera sul Castello Cantù.

I trascorsi fra Italia e Svizzera – Portiere di esperienza, e col vizio del gol: è infatti un temibile cecchino dai calci piazzati. Classe 1983 e dunque elemento di grande esperienza con i suoi 37 anni, Giglio vanta trascorsi in molti squadre della zona: recentemente ha giocato in Svizzera nel Novazzano; e all’inizio di questa annata ha vestito anche la maglia del Gallarate. In precedenza è stato anche impegnato con Magenta, Union Villa Cassano, Union Cairate, Castanese e Cantù.

Ora va dunque a completare la rosa a disposizione del tecnico saronnese.

(foto: Giordano Giglio con la maglia del Fbc Saronno, che vestirà in questa stagione)

29092021