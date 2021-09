LIMBIATE – E’ prevista per venerdì 1 ottobre la nuova apertura sul territorio brianzolo di due nuovi sportelli che erogano servizi per i migranti: uno a Limbiate, in piazza Aldo Moro (nella sede dello Spi Cgil), e l’altro a Cesano Maderno (alla Camera del Lavoro di corso Libertà).

Lo sportello si occupa di rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato del permesso di soggiorno, della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare e della richiesta e prenotazione del test di Lingua Italiana. Le varie sedi dell’Ufficio Migranti di Cgil e Patronato Inca di Monza e della Brianza sono anche al servizio della popolazione migrante per gestire tutte quelle pratiche piuttosto complesse nel rapporto con Questura e Prefettura e, più in generale, per fornire orientamento e informazioni in materia di cittadinanza.

L’intento della Cgil di Monza e Brianza è quello di garantire una qualificata accoglienza in quelle aree del territorio con maggiore presenza straniera, in una provincia che conta circa 75.000 stranieri residenti, pari all’8,7% della popolazione complessiva.

Le sedi di Limbiate e di Cesano Maderno vanno ad aggiungersi a quelle già attive a Monza, Desio e Vimercate.

(nella foto: il centro civico di Villaggio Giovi, sede dello Spi Cgil)