MILANO / VARESE – Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9); pochi gli aumenti dei ricoverati nelle terapie intensive: +2. A fronte di 54.880 tamponi effettuati, sono 438 i nuovi positivi (0,7%).

Sono 5 i decessi registrati oggi.

La Brianza è tra le province che segnala il maggior numero di casi, nella giornata di oggi: l’aumento è di 52 unità. Più moderati i numeri di Varese (+28) e Comasco (+13).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 54.880, totale complessivo: 14.959.652

– i nuovi casi positivi: 438

– in terapia intensiva: 58 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (-9)

– i decessi, totale complessivo: 34.037 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 125 di cui 53 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 74;

Como: 13;

Cremona: 24;

Lecco: 17;

Lodi: 0;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 52;

Pavia: 20;

Sondrio: 15;

Varese: 28.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: hub vaccinale in Lombardia)

29092021