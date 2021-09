Si sono ufficialmente riaperte la scorsa settimana le porte dell’associazione culturale saronnese, Culturalmente & Musicalmente, con la presentazione del libro della nuova autrice varesina Sara Pintón “Pelle come carta”.

Un libro che racconta le molteplici sfaccettature di una donna, “che incarna perfettamente l’immagine di molte. Una donna che crede di essere intrappolata in un corpo che non le appartiene ma che poi comprende”.

“Mi fermo qui – continua l’autrice – perché non vorrei rivelare toppo: il resto lo scoprirete leggendo” A fare da cornice alla bella serata, lo spazio verde dello Sporting Club, dove si è tenuta la manifestazione culturale alla quale hanno partecipato molte persone, anche se nel pieno rispetto delle norme del distanziamento sociale.

“Finalmente, dopo un anno e mezzo – spiegano gli organizzatori – si è cominciato a respirare un po’ di aria di normalità. Speriamo che questa sia solo l’inizio di una lunga stagione da passare in compagnia di arte, cultura e musica”.