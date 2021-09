Elezioni Caronno Pertusella: priorità, idee e informazioni sui 3 candidati sindaco

CARONNO PERTUSELLA – E’ una sfida a tre quella in corso a Caronno Pertusella dove si vota per il rinnovo dell’Amministrazione comunale. Primo a scendere in campo Marco Giudici sindaco uscente che cercherà di conquistare il secondo mandato sostenuto da Pd, Unione di centrosinistra e Civico 2030. Punta su una coalizione Valter Galli sostenuto da Centrodestra unito che comprende Lega, Fi, FdI e Lista civica. La new entry è Antonio Persiano che sostenuto dalla lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola dove sono confluite le storiche civiche Domus e Albatros.

Per conoscere i candidati il loro progetto per Caronno Pertusella ma anche le potenzialità delle loro squadra li abbiamo invitati ad una rapida intervista video con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici. Dieci minuti, 5 domande molto aperte per raccontare ai caronnesi proposte e personalità della propria proposta per i prossimi 4 anni di Caronno Pertusella.

Marco Giudici (qui i candidati della coalizione)

Valter Galli (qui i candidati della coalizione)

Antonio Persiano (qui i candidati della coalizione)