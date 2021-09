SARONNO – “Informiamo i cittadini che abbiamo segnalato nuovamente al Prefetto il recente articolo dell’ufficio stampa comunale pubblicato in data 25 settembre in quanto contiene una minaccia di querela per diffamazione al responsabile cittadino della Lega Lombarda e referente del comitato per una Giustizia Giusta Angelo Veronesi per il fatto di aver segnalato al Prefetto la pura verità: cioè che il 9 luglio ed il 17 settembre l’avviso del Referendum non è stato pubblicato, sebbene Veronesi avesse chiesto a nome della Lega e del Comitato Giustizia Giusta di pubblicarlo per i mesi di luglio e settembre in accordo con l’art. 75 della Costituzione della Repubblica”.

Inizia così la nota della segreteria politica che ritorna sul tema dei mancati avvisi sul referendum sull’informatori comunali su cui Veronesi aveva fatto un primo esposto e in merito ai quali era arrivata la risposta del comune.

“Su questi due numeri del Saronno Sette l’avviso del Referendum non è stato pubblicato: questa verità è talmente evidente che chiunque può verificarla sul sito Internet del Comune o sulla pubblicazione cartacea di Saronno Sette: https://www.comune.saronno.va.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16662&idCat=16459&ID=35266&TipoElemento=categoria

Riteniamo quanto accaduto estremamente grave.

Ci chiediamo che senso abbia minacciare querele per diffamazione contro Veronesi quando il fatto è evidente tanto da mettere il Comune in una situazione spiacevole, in quanto qualsiasi richiesta di risarcimento danni andrebbe a pesare sulle casse comunali. Solo per spirito civico Veronesi ha deciso di astenersi per il momento dal proseguire, limitandosi ad inoltrare una ulteriore segnalazione al Prefetto affinchè intervenga, ma Veronesi si riserva di valutare eventuali azioni nelle sedi più opportune per difendere il suo nome e la sua onorabilità dichiarando che eventuali risarcimenti danni verranno devoluti ad opere di bene”

29092021