SARONNO – “Ieri sera ci siamo trovati alla Sala Nevera della Biblioteca comunale, per incontrare i cittadini, raccontare e fare il punto su ciò che il nostro assessore – con deleghe ai Lavori Pubblici, Decoro urbano e Innovazione – Novella Ciceroni ed i nostri Consiglieri comunali hanno realizzato nel primo anno di Amministrazione del sindaco Airoldi”. Sono le parole con cui Obiettivo Saronno traccia un bilancio dell’appuntamento di ieri sera.

“Siamo felici di essere tornati dopo tanti mesi – come forza politica ed amministrativa – in mezzo ai cittadini saronnesi che ci hanno dato la loro fiducia. Il primo anno della nostra esperienza amministrativa è stato segnato dall’impossibilità di organizzare eventi ed incontri, quindi è stata forte la soddisfazione di questa sera nel poter sentire nuovamente la voce – anche critica, come è giusto che sia – di chi segue il nostro lavoro e si interessa attivamente alla vita della nostra città. Adesso che la pandemia sembra quasi essere alle nostre spalle, Obiettivo Saronno torna ad essere tra i propri cittadini, dove è nata, dove è sempre stata e sarà.”