ORIGGIO – Ieri alle 19.26 ennesimo incidente nel tratto dell’autostrada A9 fra Origgio ed il bivio con la A8 in direzione sud, stavolta ha riguardato un camion, il conducente, un uomo di 51 anni, è stato medicato sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, è accorsa anche una pattuglia della polizia stradale.

A Limbiate alle 19.35 intervento dell’ambulanza della Croce rossa per un caso di intossicazione etilica, è successo in via 25 aprile ed ha visto coinvolto un uomo che comunque si è presto ripreso, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Analogo episodio alle 22 a Cesate in via per Senago.

A Gerenzano intossicazione etilica con intervento dell’ambulanza ieri alle 11.10 in via Marco Biagi per soccorrere un uomo di 47 anni. Non è apparso in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una autolettiga della Croce azzurra.

(foto archivio: precedente incidente nel tratto fra Origgio ed il bivio con l’autostrada A8)

29092021