UBOLDO – Incidente questa mattina alle 10 in un cantiere edile di via I maggio a Uboldo: un operaio di 30 anni è caduto da un ponteggio a 5 metri d’altezza. Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate gravi, sono arrivate ambulanza del Sos Uboldo ed anche l’automedica da Varese ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano, dove però è poi apparso fuori pericolo. Ha riportato lesioni alle gambe ed alle braccia.

Sul luogo dell’incidente, dove è in fase di costruzione di una villetta nell’immediatezza dei fatti sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Saronno ed i carabinieri della Compagnia saronnese, che con i tecnici di Ats hanno avviato approfondimenti per chiarire con precisione quel che è successo.

L’arrivo dei mezzi di soccorso a sirene spiegate non ha mancato di suscitare curiosità ed attenzione fra i dipendenti delle molte ditte che si trovano nelle vicinanze, ci si trova infatti nella zona industriale del paese.

(foto archivio)

29092021