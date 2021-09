Ultimo saluto all’ex sindaco Salvatore Sersale di Cogliate

COGLIATE – Si è spento all’età di 87 anni l’ex sindaco di Cogliate Salvatore Sersale, lasciando la moglie Marisa, la figlia Sonia, la nipote Alessia ed il genero Maurizio. L’ultimo saluto si terrà nella sua abitazione privata venerdì pomeriggio.

Primo cittadino dal 1975 al 1985 con il Pci, dentista di professione, ha servito la comunità cogliatese per tanti anni anche come consigliere comunale, sino ai primi anni del nuovo millennio. In mattinata anche l’Amministrazione Comunale ha voluto ricordarlo attraverso i propri canali social, portando le condoglianze alla famiglia a nome della cittadinanza. Tra le opere realizzate durante i suoi mandati l’asilo nido del paese, ma non solo, ha contribuito anche al passaggio della scuola materna da comunale a statale ed avviato tutta la procedura per la trasformazione dell’area verde di via Gasperi in parco pubblico. Grande cordoglio anche in paese per una figura che ha segnato la politica cittadini per svariati anni, sempre con spirito di servizio e disponibilità per i propri cittadini.

