CARONNO PERTUSELLA – Sarà pronto ad essere operativo a partire da giovedì 1 ottobre il centro prelievi ematoclinici di via Adua 169 a Caronno Pertusella, attivato in collaborazione con Asst Valle Olona; l’ultimo intervento prima dell’inizio delle attività consiste nel cablaggio della linea internet e telefonica.

Con questo primo passo – come comunica la stessa amministrazione in un comunicato stampa – l’amministrazione inizia a mettere in pratica i diversi progetti sociosanitari, rivolti in particolare ai malati cronici, oggetto degli accordi tra il Comune di Caronno Pertusella e la dirigenza di Asst Valle Olona.

Il servizio prelievi sarà erogato nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 7.30 alle 9.30 su appuntamento, che potrà essere richiesto nei medesimi giorni sia di persona presentandosi in via Adua dalle 9.30 alle 11.30, sia telefonicamente chiamando il 02.50030778 nei medesimi orari. I referti delle analisi, invece, potranno essere ritirati nella sede dalle 9.30 alle 11.30 o, alternativamente, saranno visibili sul fascicolo sanitario elettronico personale. Inoltre, negli stessi spazi, sarà possibile usufruire del servizio di revoca e sostituzione del medico di base.

30092021