Elezioni Cislago: priorità, idee e informazioni sui 4 candidati sindaco

CISLAGO – Ci si aspetta una sfida all’ultimo voto a Cislago che al momento è retto dal commissiario prefettizio dopo una crisi della coalizione di maggioranza durata diversi mesi che si è conclusa con la caduta del consiglio comunale a pochi mesi dal voto. Tornano a richiedere il voto dei cislaghesi per indossare la fascia tricolore il sindaco uscente (se pur commissariato) Gianluigi Cartabia (sostenuto da una lista che comprende Fi, Lega e centrodestra cislaghese), l’ex vicesindaco Luciano Lista con la civica Uniamo Cislago, il consigliere comunale uscente Debora Pacchioni con Cislago in Comune dove sono confluiti (Partito Democratico, Europa Verde -Verdi, Articolo Uno – Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle) e l’ex sindaco Stefano Calegari con la nuova civica Ies Impegno e Serietà.

Per conoscere i candidati il loro progetto per Cislago ma anche le potenzialità delle loro squadra li abbiamo invitati ad una rapida intervista video con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici. Dieci minuti, 5 domande molto aperte per raccontare ai caronnesi proposte e personalità della propria proposta per i prossimi 4 anni di Cislago

Debora Pacchioni (qui i candidati della coalizione)

Stefano Calegari (qui i candidati della coalizione)

Gianluigi Cartabia (qui i candidati della coalizione)

Luciano Lista (qui i candidati della coalizione)