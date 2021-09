GERENZANO – “Ancora una volta il nostro intervento sul periodico “il nostro comune” è stato censurato, in quanto considerato non coerente con il regolamento; tuttavia, è doveroso sottolineare il sottile gioco delle parti tra il direttore responsabile, che in un primo momento approva il contenuto, poi chiede il visto alla stampa del sindaco che non accetta la pubblicazione perché, anche in questo caso, non lo ritiene in linea con alcuni articoli del regolamento del giornalino comunale”.

Inizia così la nota della lista Cristiano Borghi sindaco in merito all’ultimo numero dell’informatore comunale in uscita a breve.

“Per la prima censura nel numero di giugno la causa erano gli articoli 9 e 11, questa volta sono gli articoli 1, 6 e 7. Gli articoli sopra citati non dicono nulla da cui si possa evincere una giusta causa per l’esclusione del nostro articolo dal giornalino comunale di settembre”.

Secondo la nota della Lega la scelta di non pubblicare l’articolo sarebbe un tentativo di evitare di affrontare pubblicamente il tema legato all’attività professionale del vice sindaco Pierangelo Borghi che “in base all’articolo 78 del Tuel come componente della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devrebbe astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.

“Conseguentemente a questo articolo, che viene costantemente violato e trasgredito, riteniamo che ci sia un evidente conflitto di interesse e ciò non può essere considerato una vicenda personale del vicesindaco, come sostenuto dal sindaco Campi. A questo punto, al vicesindaco Pierangelo Borghi, chiediamo di fare un passo indietro per onestà politica e intellettuale”