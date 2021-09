SARONNO / MILANO – Nella giornata di oggi 50 studenti del liceo scientifico di Saronno, il “G.B. Grassi”, si sono recati a Milano per una visita al memoriale della Shoah e per partecipare ad una conferenza in presenza delle due sorelle Bucci, deportate al cmapo di concentramento di Auschwitz Birkenau all’età di 4 e 6 anni e miracolosamente sopravvissute.

In seguito ai ragazzi è stata fatta un stimolante sorpresa: un incontro con la senatrice Liliana Segre e il presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi.

Di fronte ad un muro custodito nel “Memoriale della Shoah” riportante la scritta “indifferenza”, la senatrice a vita Liliana Segre, anch’essa sopravvissuta ad Auschwitz, ha tenuto un discorso sull’indifferenza, sottolineando che essa porti alla violenza. Ha inoltre ringraziato i ragazzi per aver visitato il Memoriale e li ha incentivati ad approfondire il motivo per cui sotto la stazione centrale ci sia stato quel luogo tanto buio e nascosto, che ha dato vita agli indifferenti.

E’ poi intervenuto il presidente del consiglio Draghi, esprimendo anzitutto la sua grande emozione di essere presente al Memoriale in ricordo della Shoah e dei mali dell’occupazione nazista, i quali ci mettono davanti alle nostre responsabilità storiche: “L’indifferenza è già violenza e la salvaguardia della memoria è un atto di responsabilità. Ricordare non è un atto passivo, è un impegno per il presente. Dobbiamo agire sulle radici profonde del razzismo e antisemitismo e contrastare le loro manifestazione violente. Sono una minaccia alla nostra libertà. È uno sforzo che deve riguardare non solo l’Italia, ma tutta l’Europa”.

Il presidente Mario Draghi ha infine concluso: “Sono felice che il memoriale della Shoah sia tornato ad essere frequentato dagli studenti dopo la chiusura della pandemia. L’attività sociale ed economica del paese riprende, ma l’anima di ogni ricostruzione è la vita civile e morale della nostra democrazia”.

