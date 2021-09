SARONNO – Tra le prime reazioni alla nomina del nuovo assessore, Mimmo D’Amato, con le deleghe Bilancio e Commercio c’è quella del presidente di Ascom Saronno Andrea Busnelli.

“Apprendo ora della nomina del nuovo Assessore al commercio di Saronno – commenta Andrea Busnelli, Presidente Confcommercio Saronno -nell’augurare buon lavoro al nuovo assessore, auspico di poterlo incontrare quanto prima per poter discutere con lui le problematiche e le progettualità del commercio in città. In questi periodi ed in previsione dello shopping natalizio è importante porre grande attenzione al comparto commerciale, già pesantemente provato dalla pandemia”

D’amato subentra a Giulia Mazzoldi che ha lasciato la Giunta una settimana fa per motivi di lavoro. D’Amato, storicamente iscritto al Pd ma candidato in questa tornata elettorale con lista Airoldi, è attualmente in pensione ma si è occupato del bilancio di città Metropolitana e prima ancora del personale nel comune di Milano. “Ha le competenze – ha detto il sindaco Augusto Airoldi – per aiutarci a gestire le risorse in questo periodo così importante!”