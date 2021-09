SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Con Saronno riguardo alla nomina di Domenico D’Amato a nuovo assessore al Bilancio e al Commercio.

Con Saronno lista civica di centro e il suo direttivo prendono atto con soddisfazione e grandi aspettative della nomina del nuovo assessore a Bilancio, Partecipate, Patrimonio e Commercio: il Sindaco Augusto Airoldi ha scelto in Domenico D’Amato una persona di grande competenza amministrativa, a seguito dei prestigiosi incarichi di altissimo livello svolti presso il Comune di Milano e la città metropolitana di Milano.

La sua esperienza sarà ben utile al rinnovamento ed all’aggiornamento dei meccanismi amministrativi del nostro Comune e potrà contare con un’apertura metropolitana derivante dalla profonda conoscenza personale del territorio.

Auguriamo dunque buon lavoro all’Assessore D’Amato, che potrà investire molto del suo tempo non solo in materie più tecniche, come quelle contabili, ma pure nello sviluppo del commercio cittadino, in una visione di ampia diffusione territoriale e di lodevoli eccellenze saronnesi. L’avvicendamento nell’assessorato di D’Amato a Giulia Mazzoldi, a cui vanno ancora sinceri ringraziamenti, è avvenuta con ordine e semplicità, come auspicavamo: il sindaco, nell’esercizio delle sue prerogative, non ha perso tempo in giochi di deleghe, ha solo individuato la persona adatta ed esperta, sicché l’amministrazione è già pronta ad impostare il bilancio del 2022, che tutti auspichiamo sia l’anno di una grande svolta positiva per la città. In ciò, la competenza professionale accumulata dall’assessore D’Amato sarà un ausilio determinante.

