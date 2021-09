SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di [email protected] relativamente al nuovo assessore al Bilancio e al Commercio, Domenico D’Amato, nominato questa mattina dopo le dimissioni di Giulia Mazzoldi avvenute la scorsa settimana.

Uomo di grande esperienza, grazie al lavoro svolto come direttore del personale della Città Metropolitana di Milano, D’Amato è stato una figura chiave nella stesura del programma della nostra coalizione, oltre che cittadino attivo saronnese, per cui siamo certi che abbia tutti gli strumenti, il tempo e la volontà per portare avanti quanto fatto da Giulia Mazzoldi nel corso del proprio mandato.”