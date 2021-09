GERENZANO / CARONNO / MOZZATE – Oggi a Gerenzano, erano le 19.20, per una caduta accidentale è rimasto ferita una ciclista di 45 anni. La donna è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo ed è arrivata anche l’automedica di Varese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il sinistro si è verificato in via Pirandello. La donna non è apparsa in pericolo di vita.

Questa mattina alle 7.30 infortunio sui lavoro in una ditta di via 5 giornate a Caronno Pertusella: è stato soccorso un uomo di 52 anni, trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque lievi lesioni.

Oggi alle 5.20 del mattinoi tamponamento a Mozzate, fra due automobili, in via Guffanti. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un ragazzo di 34 anni ed uno di 31 anni. Sono stati soccorsi da una ambulanza del Sos Mozzate, e non sono gravi. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

(foto archivio)

