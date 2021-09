SARONNO – Nello scorso fine settimana Nourhan Moustafa, in qualità di presidente della Commissione comunale saronnese pari opportunità del Comune di Saronno, è stata invitata a prendere parte all’incontro annuale di Rete Ready, “a cui la nostra città ha aderito proprio lo scorso 17 maggio in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Si è trattato di due giorni di incontri e seminari tra rappresentanti provenienti da tutta Italia che sono stati un’ottima occasione per condividere idee, progetti, difficoltà del lungo percorso che la nostra società sta compiendo nella lotta a questo tipo di discriminazione” ricordano dalla lista civica [email protected] della quale anche Nourhan fa parte.

“Sono onorata per aver potuto rappresentare il Comune di Saronno all’incontro annuale della Ready, la Rete nazionale delle pubbliche amministrazione anti discriminazioni per l’orientamento sessuale e identità di genere – spiega Nourhan – Il convegno si è tenuto a Volterra il 24 e 25 settembre con lo scopo di diffondere buone pratiche tra i membri ma è stato soprattutto un momento di sano e fruttuoso confronto di realtà diverse tra loro ma con un obiettivo ben definito, quello di spingere verso progettualità all’insegna dell’inclusione e dei diritti. Inoltre, i partner hanno votato il tema e lo strumento dell’azione comune che ogni ente della Rete dovrà realizzare il 17 maggio 2022: una campagna di comunicazione contro i discorsi d’odio con particolare attenzione ai giovani in età scolare. Durante tutto l’incontro ho avuto continui input che saranno sicuramente utili per organizzare iniziative e stimolare il dibattito anche a Saronno. Personalmente non vedo l’ora di iniziare a lavorare e condividere le nuove proposte nate durante questi continui scambi di esperienze»”

“Tenere bene a mente che ogni azione intrapresa non deve essere fine a sé stessa – continua la giovane consigliera – bensì un tassello all’interno di un percorso, aiuta ad avere una strategia più strutturata sul lungo termine e, senz’altro, fondamenta più solide che non oscillano in base al vento che tira. Concludo ringraziando anzitutto il Comune di Volterra per la gestione e l’organizzazione dell’incontro, oltre alla segreteria della Ready, e in particolare Barbara Nicola e Cinzia Melis, per il prezioso appoggio che ogni giorno forniscono ai tutti i propri partner”.

(foto: a sinistra nel gruppo la consigliera saronnese Nourham Moustafa, a Volterra)

30092021