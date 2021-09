SARONNO – Rinviata a domenica 3 ottobre, la Giornata del Verde Pulito, che coinvolgerà molti comuni del circondario, tra cui Rovello Porro e Caronno Pertusella.

Anche Saronno darà il proprio contributo, con la collaborazione di tante associazioni locali, tra cui Ambiente Saronno e Plastic Free, entrambe impegnate nella sensibilizzazione al rispetto del pianeta sul territorio saronnese. L’evento era previsto per la scorsa domenica 26 settembre, ma il maltempo ne ha impedito lo svolgimento, costringendo la Giornata del Verde Pulito ad essere posticipata alla prossima domenica 3 ottobre.

Il ritrovo per chi volesse partecipare è alle 8.30 al Parco Lura, con ingresso da via Don Volpi: a pulire il parco saranno i volontari, ai quali verranno distribuiti materiali e dispositivi per l’attività in sicurezza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Cultura del comune di Saronno.

(in foto: la Giornata del Verde pulito ad Origgio, dove si è tenuta agli inizio di settembre; anche Saronno partecipa il 3 ottobre)

28092021