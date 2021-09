UBOLDO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano l’operaio trentenne vittima di un infortunio sul lavoro questa mattina ad Uboldo. E’ il terzo incidente a lavoratori che avviene nel Saronnese nel mese di settembre.

L’uomo stava lavorando in cantiere quando è caduto da un altezza di circa cinque metri in una villetta in costruzione. Immediata la mobilitazione dei soccorsi attivati dai colleghi. Sul posto un’ambulanza del Sos di Uboldo raggiunta da un’automedica. Per un’ora il personale sanitario ha cercato di stabilizzare le condizione dell’uomo prima del trasferimento all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e ai carabinieri della compagnia cittadina sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats Insubria per verificare il rispetto delle normativa antinfortunistica e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nel mese di settembre si sono registrati altri due infortuni sul lavoro nel Saronnese: a Caronno Pertusella un operaio colpito da una porta in un negozio di fai da te e sempre qui un meccanico ha riportato lesioni a braccia e gambe in seguiti all’incendio divampato mentre riparava una moto.