SARONNO – L’associazione “4 passi di pace”, con il patrocinio del Comune di Saronno e l’adesione dei Comuni di Solaro, Uboldo, Cesano Maderno, Rovello Porro e Gerenzano, organizza per domenica 3 ottobre alle 15 in piazza San Francesco a Saronno, la seconda edizione della “Catena umana per la pace e la fraternità”

“Quattro passi di pace” è una rete di associazioni che operano in varie forme nel campo del volontariato sociale a Saronno dal 2014. Una rete che si è via via estesa, fino a raggiungere il numero di 25 associazioni aderenti. Le finalità di questa aggregazione sono di diffondere una cultura di pace di fratellanza e di solidarietà, a partire da un lavoro condotto nelle scuole di base, tra i bambini e i ragazzi.

Ovviamente la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid che sono attualmente in vigore sul territorio lombardo.

(foto archivio: una precedente catena umana per la pace, in centro a Saronno)

30092021