CARONNO PERTUSELLA – Rheavendors Caronno in lizza per due scudetti, nella categoria under 13 ed under 15. Si gioca il prossimo fine settimana. Con il sorteggio sono ufficiali gli abbinamenti delle 6 finali nazionali giovanili che si svolgeranno sabato 2 ottobre. Il weekend delle finali nazionali giovanili è arrivato. Data l’impossibilità di tornare alla sede unica delle finali come accaduto dal 2017 al 2019, gli atti finali dei campionati giovanili si svolgeranno in 6 sedi diverse e in contemporanea.

Le sei final four, che si svolgeranno con le canoniche semifinali al mattino e la finale al pomeriggio, si giocheranno sabato 2 ottobre, con eventuali recuperi domenica 3 ottobre nel caso di maltempo.

A seguito dei sorteggi effettuati nella giornata di lunedì 27 settembre, gli abbinamenti sono i seguenti:

Final Four U12 Baseball (a Modena)

Semifinale 1 alle 11 sul campo 1: Baseball Vercelli vs Junior Rimini

Semifinale 2 alle 11 sul campo 2: Torre Pedrera Falcons vs Sultan Allestimenti Navali Cervignano

Finale alle 15 sul campo 1: vincente semifinale 2 vs vincente semifinale 1

Final Four U15 Baseball (a Cupramontana)

Semifinale 1 alle 11: Torre Pedrera Falcons vs Fontana Ermes Sala Baganza

Semifinale 2 +30′ dopo la fine della partita precedente: Academy of Nettuno vs Rovigo Bsc

Finale +45′ minuti dopo la fine della partita precedente: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2

Final Four U18 Baseball (a Godo e Ravenna)

Semifinale 1 alle 11 a Ravenna: San Martino Junior vs Ares Milano

Semifinale 2 alle 11 a Godo: Academy of Nettuno vs La Giovane Oltretorrente BC

Finale alle 16 a Godo: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2

Final Four U13 Softball (a Caronno)

Semifinale 1 alle 11 sul campo 1: Bluegirls Pianoro Softball vs Rovigo BSC

Semifinale 2 alle 11 sul campo 2: Rheavendors Caronno vs Bollate Softball

Finale alle 15 sul campo 1: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2

Final Four U15 Softball (a Collecchio)

Semifinale 1 alle 11: New Bologna Softball vs Rheavendors Caronno Softball

Semifinale 2, 30′ dopo la fine della partita precedente: Bollate Softball vs Collecchio Softball

Finale, 45′ dopo la fine della partita precedente: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2

Final Four U18 Softball (a Bollate)

Semifinale 1 sul campo 2: Collecchio Softball vs Bluegirls Pianoro Softball

Semifinale 2 sul campo 1: Bollate Softball vs Rovigo

Finale alle 15 sul campo 1 : vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2.

