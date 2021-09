SARONNO – Saronno parteciperà ad un bando regionale per rigenerare lo skate park di via Leonardo da Vinci e il punto di partenza è stata la nomina di uno studio specializzato incaricato di studiare un piano per far rinascere e valorizzare l’area con le rampe del quartiere Matteotti.

La storia della skate park è iniziata nei primi anni duemila quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a ritrovarsi sulle rampe dell’ufficio postale con gli skate per allenarsi con le loro acrobazie. Qualche tempo dopo era stato studiato il progetto che si era rapidamente concretizzato in via Da Vinci. La struttura è subito diventa un punto di riferimento per i ragazzi ma i casi di degrado e schiamazzi si sono presentati nel giro di pochi mesi. Tanto da rendere, in diverse occasione, la struttura difficilmente utilizzabile per i resti di pezzi di vetro e sporco.

Adesso sembra il momento della rinascita. Non solo l’Amministrazione comunale ha lanciato la rigenerazione dell’area ma è recentemente nata anche un’associazione. Si tratta della prima realtà sportiva dilettantistica di skate del Saronnese. Il gruppo farà riferimento proprio allo skate park in via Leonardo da Vinci.

