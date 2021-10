x

x

CARONNO PERTUSELLA – Ultimi giorni prima del ritorno alle urne: Civico 2030 continua ad incontrare i cittadini di Caronno Pertusella nella giornata di oggi, alle 16, in un gazebo in piazza Vittorio Veneto.

Si tratta di una lista civica nuova, a sostegno della candidatura di Marco Giudici: “Siamo convinti – si presentano così alla comunità in un video sulla loro pagina Facebook i candidati della lista civica caronnese – che un gruppo sostenibile sia la strada per sostenere il nostro futuro, per questo ci impegniamo a rendere Caronno Pertusella un paese più sostenibile ed equo, trasferendo i 17 obiettivi dell’agenda 2030 in politiche locali. Vogliamo aderire alla rete dei Comuni Sostenibili, la prima associazione nazionale che misurerà la coerenza delle politiche territoriali con il principio di sviluppo sostenibile.”

“La nostra lista – continuano – è inclusiva e rispetta l’uguaglianza di genere: 6 donne e 7 uomini che condividono gli stessi valori di uguaglianza, sostenibilità e tutela del territorio. Persone di generazioni diverse, senza interessi personali e fini politici che vogliono mettersi a servizio della comunità.”

