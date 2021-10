x

x

SARONNO/SARONNO – Dante Alighieri non è il solo protagonista degli eventi di questo fine settimana che inaugura un nuovo mese. Dall’Otuberfest a Rovello Porro a un tuffo nel vintage con dischi e cd proposti nel mercatino allestito nel centro di Saronno, a voi la scelta.

Venerdì 1 ottobre

SARONNO – Alle 20.30, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, incontro dal titolo “Le stelle e l’altre cose belle” con Guido Tonelli, professore di fisica all’Università di Pisa e autore di numerosi best-sellers di divulgazione scientifica. L’ingresso all’evento è gratuito ma è necessario prenotarsi al sito internet https://festadellafilosofia.wordpress.com/prenotazioni2021/ .

LOMAZZO – Alle 20.30, presso la tensostruttura area feste di via Cavour 2 e in occasione del “Dante Festival”, incontro “Ma misi me per l’alto mare aperto” con il conduttore Rai Michele Mirabella a dialogo con il giornalista Mario Valentino. Registrazione obbligatoria su bit.ly/lomazzodantefestival.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre

SARONNO – Alla sala Nevera di casa Morandi, si terrà la seconda edizione del summit di psicologia a Saronno: “Dalla pandemia alla post pandemia, un viaggio tra ansia panico e depressione”. Informazioni ed iscrizioni online al sito www.summitpsicologia.it.

Fino a domenica 3 ottobre

ROVELLO PORRO – Nell’attrezzata feste di via Luini, si svolgerà “Otuberfest 2021”: cibo, birra e musica dal vivo. Per prenotazioni, costi ed orari ci si può rivolgere all’edicola “Due cose al volo” di via Cardinal Ferrari.

SARONNO – Dalle 14.30, nei giardini di villa Gianetti in via Roma (in foto), Scacchi città di Saronno organizza il “Torneo open di scacchi – 3° trofeo Crocerossa Saronno”. Per preiscrizioni si può contattare il numero 3711179430 e-mail [email protected] .

CESANO MADERNO – In occasione di “Ville aperte”, sarà possibile visitare la “Mostra di pittura 2021” presso l’auditorium Paolo e Davide Disarò dell’antica chiesa sconsacrata di santo Stefano in corso della Libertà. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.amicipalazzoareseborromeo.it.

Domenica 3 ottobre

SARONNO – Dopo il maltempo dello scorso fine settimana viene riproposta la “Giornata del verde pulito: insieme per il verde comune” con la collaborazione della associazioni locali! Punto di ritrovo alle ore 8.30 in via don Volpi (ingresso parco Lura). Per informazioni www.parcolura.it.

SARONNO – Dalle 10.00 alle 18.30, lungo i portici di corso Italia, si terrà la 4° edizione di “Saronno in vinile”: mostra mercato di dischi, lp, cd, libri e dvd. Contatti al numero 3388262495.

MILANO – Alle 11.00, al museo Martinitt e Stelline di corso Magenta 57, incontro con il “Custode delle acque” Edo Bricchetti con proiezioni di immagini e reading a cura Volontari del Patto di Milano per la Lettura. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria all’e-mail [email protected] indicando numero partecipanti e recapito telefonico, obbligatorio il green pass.