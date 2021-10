Ieri a Saronno: et voilà il nuovo assessore. Caduta ciclista in via Roma. I liceali incontrano Mario Draghi

Ieri a Saronno: et voilà il nuovo assessore. Caduta ciclista in via...

SARONNO – Et voilà, il nuovo assessore comunale a Commercio e bilancio è servito: ieri mattina la presentazione ufficiale al palazzo municipale di piazza Repubblica, da parte del sindaco Augusto Airoldi.

Ma la lista civica che sostiene la maggioranza, si tratta di Obiettivo Saronno, storce il naso…

Via Roma a Saronno, un giovane ciclista è rimasto ferito dopo una caduta all’imbocco della pista per le due ruote.

Gli studenti del liceo scientifico Grassi di Saronno hanno incontrato ieri il premier Mario Draghi.

Rheavendors Caronno in lizza per due scudetti, nella categoria under 13 ed under 15. Si gioca il prossimo fine settimana. Con il sorteggio sono ufficiali gli abbinamenti delle 6 finali nazionali giovanili che si svolgeranno sabato 2 ottobre. Il weekend delle finali nazionali giovanili è arrivato. Data l’impossibilità di tornare alla sede unica delle finali come accaduto dal 2017 al 2019, gli atti finali dei campionati giovanili si svolgeranno in 6 sedi diverse e in contemporanea.

