MARSALA – SARONNO – IlSaronno, con la direttrice Sara Giudici, da oggi è presente a Marsala per Glocal sud la tre giorni in Sicilia che propone seminari, dibattiti, incontri con i principali esperti del settore della comunicazione, ma anche del mondo economico, giuridico e non solo, e vedranno anche la partecipazione degli studenti delle scuole marsalesi.

Quest’anno per la prima volta a Marsala in provincia di Trapani, Anso, Tp24, una delle principali testate online siciliane e Google News Initiative organizzano Glocal Sud, la versione “meridionale” di Glocal: si terrà dall’1 al 3 ottobre, con la stessa formula, consolidata, del festival varesino.

Come mai questa presenza per una realtà iperlocale e “saronnese”? “Nei nostri 8 anni “online” siamo cresciuti molto e anche l’esigenza di trovare nuove soluzioni per continuare a raccontare la nostra città e il nostro comprensorio. Soprattutto negli ultimi due anni, malgrado i limiti della pandemia, la possibilità di confrontarsi con altri editori anche attraverso Anso ci ha dato nuovi strumenti per il lavoro di tutti i giorni e per lo sviluppo a breve e lungo termine de ilSaronno”.

01102021