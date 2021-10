x

SARONNO – E’ saronnese Milena Tortorelli, la pittrice che esporrà le proprie opere nella Villa Sartirana a Giussano.

“Sospesi” è il nome sotto cui l’artista ha riunito due blocchi di sue opere, due gruppi che compongono la mostra: l’uno frutto del lavoro prima della pandemia da Coronavirus, il secondo proprio in questi due anni.

“Lo stato d’animo che ha caratterizzato – così commenta Milena Tortorelli la scelta del titolo – questi due anni di emergenza sanitaria è di sospensione tra due realtà: una realtà è stata soverchiata, non valgono più le regole precedenti; una nuova realtà si sta andando a creare e in cui neanche noi sappiamo come orientarci”.

Due realtà che sono espresse attraverso l’arte della pittrice: dopo aver attraversato le sale che contraddistinguono le sue opere pre-Covid, si percepisce un cambiamento nei quadri successivi.

“Cambiano i temi, i colori, le inquadrature, attraverso il mio modo di esprimere l’arte – conclude l’artista – i sorrisi cambiano natura, in un abbraccio si intravede una mascherina; l’oggetto che più di tutti ha contraddistinto questa epoca”.

La mostra ha sede in Villa Sartirana, in via Carroccio 2, a Giussano, dal 2 al 17 ottobre. Nella giornata di sabato, domenica e lunedì 4 ottobre la mostra sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30; nel giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

