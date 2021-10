Matrimonio reale e giovani monarchici: da Saronno gli auguri alla zarina

x

x

SARONNO – “La nostra associazione porge i più sentiti auguri al Granduca George Mikhailovich Romanov e alla neo sposa, la principessa Victoria Romanovna, in occasione del loro matrimonio, avvenuto oggi a San Pietroburgo. È per noi motivo di grande gioia, che la consorte dell’erede degli zar sia italiana“. Così una nota dei Giovani monarchici, organismo fondato e presieduto dal saronnese Simone Balestrini.

Le nozze sono state celebrate oggi a San Pietroburgo, luogo simbolico in quanto ex capitale imperiale della Russia degli zar. Il discendente della famiglia reale è il quarantenne granduca George che nella cattedrale di Sant’Isacco si è unito in matrimonio con una italiana, Rebecca Virginia Bettarini. Un rito religioso molto partecipato, presenti centinaia di invitati provenienti da tutto il mondo, e molto seguito anche dalla stampa internazionale.

La sposa ha 39 anni ed ha preso il nome di Victoria Romanovna; è la figlia dell’ambasciatore italiano Roberto Bettarini, ed era fidanzata con il granduca dal dicembre 2020.

(nell’immagine, il “biglietto d’auguri” dei Giovani monarchici italiani per il matrimonio in Russia)

01102021