CISLAGO / GERENZANO – Oggi a Cislago, alle 17.20, intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza del Sos Uboldo in piazza Maria per una caduta dalla bicicletta, a restare contusa una ragazza di 24 anni che è stata quindi portata con l’autolettiga all’ospedale di Castellanza per essere medicata di lesioni comunque non gravi.

Questa mattina alle 7.45 intervento dei soccorsi sulla ex statale Varesina, in quel tratto di via Clerici di Gerenzano, per uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta: a restare contusa una donna di 55 anni, di lei si è preso cura l’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese; la paziente non è apparsa in condizioni preoccupanti ed è stata portata all’ospedale di Saronno per essere medicata. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per gli accertamenti del caso, a fine di ricostruire la dinamica di quanto è successo ed accertare le eventuali responsabilità.

Caduta dalla bici, oggi a Solaro in via per Limbiate, da parte di un uomo di 66 anni: è successo alle 10, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato portato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

01102021