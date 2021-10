x

SARONNO – La sezione del Cai, Club alpino italiano, di Saronno ha organizzato e patrocinerà un evento di festa, in occasione della chiusura per la fine della stagione estiva della palestra di arrampicata. L’evento, gratuito e accessibile per tutte le età, avrà luogo sabato 2 ottobre, dalle 14.30, al Paladozio di via Biffi a Saronno. Fino alle 16 saranno i ragazzi a poter provare l’esperienza dell’attività di arrampicata, cui faranno seguito giovani e adulti fino alle 17.30, quando si concluderà la festa.

Un’occasione offerta a tutti coloro che vorranno partecipare per sperimentare un’attività nuova e suggestiva, grazie all’aiuto degli istruttori del Cai presenti, che assisteranno esperti e principianti interessati ad arrampicare. Spesso capita di guardare all’arrampicata come a un’attività esclusivamente legata al contesto montano, difficilmente accessibile e per questo limitante. L’iniziativa del Cai vuole invece mettere in luce quanto questo sport possa costituire nei fatti un’alternativa concreta a quelli cui siamo tutti maggiormente abituati.

Per ulteriori informazioni riguardo l’iniziativa è possibile rivolgersi direttamente presso la sede del Cai di Saronno, in via Parini 54, aperta martedì e venerdì dalle 21 alle 23, oppure consultando il sito web del Club alpino italiano www.caisaronno.it.

In caso di cattivo tempo, festa e attività di arrampicata saranno rimandate.

01102021