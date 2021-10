x

x

SARONNO – Intervento stamane dei vigili del fuoco alla scuola elementare “Damiano Chiesa” di via Buraschi nel periferico quartiere di Cassina Ferrara: hanno recuperato un riccio che, evidentemente in cerca di riparo per la notte, si era intrufolato nei bagni della palestra dell’istituto scolastico, ed era rimasto bloccato.

L’intervento dei pompier alle 8: il personale della scuola ha notato il riccio, che si era letteralmente incastrato nella semicolonna dei lavandini, non riusciva più ad uscire. Non sapendo che fare, gli addetti della scuola hanno infine chiesto consiglio ed aiuto ai pompieri. I vigili del fuoco, giunti subito sul posto. hanno dovuto smontare il manufatto ma sono riusciti a recuperarlo sano e salvo. Il piccolo e simpatico mammifero è stato posto in una scatola ed è stato liberato nell’ampio giardino adiacente la scuola, dove potrà prepararsi al letargo invernale.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco alla scuola Damiano Chiesa per il recupero del riccio)

01102021