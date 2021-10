Sistemazione skatepark, a Saronno si progetta a Cesano Maderno ora è realtà

CESANO MADERNO / SARONNO – A Saronno è stato appena varato il piano per arrivare alla sistemazione dello skatepark, a Cesate Maderno questo progetto è una realtà.

Dicono dal Comune di Cesano: “Sono terminati i lavori di riqualificazione, stamattina è stato riaperto il ponte che dà accesso allo skatepark nell’area del Velodromo. La struttura consente di raggiungere l’area destinata agli skater senza dover attraversare il percorso ciclabile, evitando così il rischio di incorrere in incidenti. I lavori ​si sono concentrati sulle travi principali, integrate con alcune parti in acciaio per garantire la portata necessaria. Sono state anche sostituite alcune parti lignee ammalorate”.

Proseguono dall’Amministrazione cesanese: “Sempre al Velodromo sarà affidato a breve l’incarico per i lavori di sostituzione del percorso vita nella parte sopraelevata sul lato ovest dell’area. Saranno installate nuove attrezzature per gli appassionati di fitness: step, barre parallele, barre da trazione e spalliera, con cartellonistica informativa sulle corrette modalità di utilizzo. Segnali di attenzione per l’area del Velodromo, apprezzata da tanti cittadini che la frequentano per attività sportive e di svago. Al via anche l’iter per la riqualificazione del ponticello presente al quartiere Biulè che, oltrepassando il torrente Comasinella, conduce ad alcuni box di residenti del quartiere San Giuseppe. Lo scorso luglio l’Amministrazione comunale ha provveduto a stanziare le risorse necessarie per la sostituzione dell’attuale ponticello ligneo con uno a struttura metallica”.