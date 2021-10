x

x

SOLARO – Appuntamento domenica 10 ottobre per la Festa d’autunno del Parco Vita, con l’organizzazione di Extrachiosco e del Comune di Solaro. In occasione del ritrovo, è stato organizzato un pranzo ai sapori d’ottobre (prenotazioni entro il 7 ottobre al 3405084228) e seguiranno, in collaborazione con l’ufficio Tempo libero, a partire dalle 15.30 il laboratorio di foliage Extra-ordinario con spazio bimbi “Scoprire l’autunno” e dalle 16.30 la lettura animata con connesso laboratorio manuale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3457921296.

Ricorda Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Tempo libero: “Dopo gli eventi estivi, abbiamo voluto darci appuntamento in questi primi giorni d’autunno con Extrachiosco per continuare ad animare il nostro splendido Parco Vita. Il lavoro dei gestori del chiosco ha dato un nuovo volto all’area verde cittadina, portando tante iniziative dedicate a tutte le fasce d’età. Ora ci rivolgiamo alle famiglie ed ai bambini e non vediamo l’ora di festeggiare insieme l’inizio della stagione. In questi stessi giorni stiamo già organizzando una serie di eventi per Halloween, ci saranno delle sorprese e delle novità per tutti, per riprendere a muoverci sul territorio tutti insieme, continuando a rispettare le norme ma recuperando i momenti persi a causa dell’emergenza sanitaria”.

01102021