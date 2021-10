x

SARONNO – Resta caratterizzato dal degrado il percorso pedonale che dall’area del palazzo del comune porta al sottopasso della stazione, passando per via Milano. L’area dell’ingresso dell’autosilo e del sottopassaggio, costruita 15 anni fa, è infatti poco percorsa, soprattutto da donne e ragazze sole. Questo per la sua sporcizia e il tipo di frequentazioni abituali della zona, unita alla sua poca visibilità.

Avviandosi sul camminamento si vedono rifiuti abbadonati, un sacco della spazzatura lasciato in bella vista, cartacce e bottiglie per terra. Da qui il passaggio sotterraneo porta al binario tronco e quindi dentro la stazione stessa, da cui partono le altre scalinate sottosuolo verso gli altri binari ferroviari. La zona non è insomma manutenuta e valorizzata come invece potrebbe meritare di essere. Persino gli alberi che costeggiano il percorso pedonale non sono curati e toccano le teste dei passanti.

