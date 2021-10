x

x

SARONNO – “Si attende per la prossima settimana l’inizio degli interventi relativi alla posa della segnaletica verticale e orizzontale, dei nuovi semafori, all’installazione della pavimentazione appositamente pensata per facilitare il percorso degli ipovedenti agli incroci. La piantumazione dei bagolari e la sistemazione delle aiuole sarà invece effettuata alla fine della stagione autunnale, come suggerito dagli esperti”. Lo fa sapere il Comune in un comunicato.

“Dopodiché, il cantiere di via Roma, che ha visto una complessa ed importante opera di riqualificazione nel rispetto delle storiche alberature, potrà dirsi chiuso. L’Amministrazione raccomanda prudenza ai fruitori della carreggiata, siano essi alla guida di veicoli, a piedi, in bicicletta o sul monopattino, non essendo ancora presente la segnaletica che regolamenterà il suo utilizzo” specificano i responsabili dell’ente locale.

I lavori di riqualifica della via sono iniziati a marzo del 2020 e ne era prevista la conclusione entro la fine del mese di giugno. Sulle mdofiche apportate al tratto di strada sono state sollevate anche numerose polemiche.

(foto: ecco come si presenta oggi la rinnovata via Roma)

01102021