Basket C Gold, l’Az Robur Saronno oggi in trasferta a Mortara

SARONNO – Torna oggi il campionato di basket maschile serie C Gold con la seconda giornata che vede impegnata l’Az Robur Saronno in trasferta, alle 21 contro l’Expo Inox di Mortara. Si gioca al palazzetto dello sport di via Giovanni XXIII di Parona, nel Pavese. Arbitri designati per il confronto sono Andrea D’Amico di Legnano e Giada Maino di Milano.

I saronnesi sono reduci della vittoria, netta, contro Opera nella prima giornata (il punteggio finale di 95-50 passa anche in secondo piano rispetto alla prova corale offerta dai ragazzi saronnese, a segno in 10/11 di quelli entrati in campo) e non vedono l’ora di riconfermarsi al vertice della graduatoria, contro un avversario che appare comunque da prendere con le molle. Classifica: Az Robur Saronno, Nervianese Invalves, 7 Laghi Gazzada Coelsanus, Gallarate Esse solar, Expo Inox Mortara 2 punti; Baj Valceresio, Busto Ars, Sporting Milano 3, Varese Academy e Deltaline Opera 0 punti.

(foto archivio: una precedente sfida dell’Az Robur Saronno contro il Mortara)

02102021