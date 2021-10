x

GERENZANO – Ultima partita del girone di Coppa Lombardia, nella quale i padroni di casa della Gerenzanese incontrano il Fbc Saronno per giocarsi il passaggio del turno. E sono dunque i biancocelesti a raggiungere questo traguardo.

La cronaca – Inizia la partita ed è subito il Fbc a rendersi pericoloso in diverse occasioni, fino al 27’ dove su calcio d’angolo è Vanzulli che di testa insacca, gol: 0-1. La Gerenzanese prova a reagire ma gli ospiti si fanno trovare pronti. Al 38’ è Vergani con un’azione strepitosa sigla lo 0-2.

Inizia il secondo tempo e la Gerenzanese ci prova in tutti i modi e al 15’ accorcia le distanza: 1-2. Il Fbc non si abbatte ci prova in tutti i modi a chiudere la ma deve attendere al 25’, Serenelli rapido e veloce sfrutta una respinta corta dell’estremo difensore e la mette dentro: 1-3. Partita che prosegue sempre con gli ospiti ad avere le azioni più pericolose. Finisce qui sul risultato di 1-3 e il Fbc festeggia il passaggio del turno

Soddisfatto l’allenatore dei saronnesi, Stefano Imburgia: “Era una partita delicata vista la partita precedente con loro persa in campionato. Ci siamo preparati bene ieri e questo è il risultato,ma ancora di più, mi è piaciuto l’atteggiamento è l’attenzione che ha messo in campo la squadra. Godiamoci il passaggio del turno di coppa, ed ora testa al campionato”.

(foto archivio)

02102021