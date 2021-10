x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il pareggio di Romentino di domenica scorsa, la terza giornata di campionato propone la sfida tra Caronnese e Derthona. Una gara non semplice, visto che entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La squadra di Giovanni Zichella è reduce dal pareggio all’esordio contro il Vado e dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Chieri. Ma è formazione da non sottovalutare. Si gioca domenica alle 15 allo stadio caronnese di corso della Vittoria.

Mister Scalise della Caronnese, “attenzione agli esterni” – Il tecnico Manuel Scalise presenta così la partita di domenica pomeriggio: “Non dobbiamo sottovalutare il Derthona, una squadra molto forte soprattutto nel reparto esterni con giocatori come Saccà e Otelé in grado di creare la superiorità numerica. È vero che nelle prime due partite hanno mostrato di poter concedere qualcosa, ma è altrettanto vero che trovano con facilità anche la via del gol. Da parte nostra vogliamo trovare i tre punti per cominciare nel migliore dei modi una settimana che sarà particolarmente intensa”.

Il Derthona – Società storica, fondata nel 1908 e ripartita nel 2017 con la nuova denominazione HSL Derthona, la società di Tortona è risalita prontamente dalla Prima categoria in Serie D. Un punto nelle prime due partite, ha però giocatori d’esperienza da tenere particolarmente in considerazione. Tra i pali il capitano Francesco Teti (classe 1979), in difesa il classe 1984 Samuele Emiliano, davanti Zdravko Manasiev che si giocherà una maglia con Diallo. In un tridente composto da Saccà e Otelé, quest’ultimo visto lo scorso anno in Lombardia con la maglia del Città di Varese. I precedenti sorridono alla Caronnese che, lo scorso anno, rifilò un netto 4-0 con le reti di Travaglini, Corno e la doppietta di Calì, arrivata però nei minuti finali dell’incontro.

I convocati – Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa Bakary, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro, Vincenzi Matteo.

Attaccanti: Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

