ROVELLO PORRO – Oggi apre alle 19 la cucina della Festa della birra di Rovello Porro. Alle 21 concerto con il gruppo musicale Darwin project Italian party band.

Domenica 3 ottobre alle 12 apertura cucina con speciale menù famiglie, “Pomeriggio in birra”, giochi per bambini (gonfiabili – giostre – salterelli); alle 19 riapertura cucina ed alle 21 dj set. Accesso all’area solo con green pass e su prenotazione (fino ad esaurimento posti). Tutte le sere menù classico bavarese accompagnato da 4 birre tedesche del birrificio Monchshof di Kulmbacher. Domenica a pranzo menù bavarese e menù dedicato ai bambini e le famiglie. Giostre, gonfiabili, tiro a segno e caramelle per grandi e piccoli durante tutto l’evento!

Per prenotare il riferimento è il seguente link

oppure, dicono gli organizzatori, “contattaci al numero telefonico 3516173964”.

Otuberfest è la novità 2021 proposta dal gruppo R-Estate Positivi. Dopo il festival musicale 2020 e le Notti Magiche degli Europei 2021 con quasi 3000 persone e due maxischermi installati, arriva una festa in stile bavarese ma con un tocco milanese.

