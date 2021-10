La Straceriano 25 ha fatto di nuovo centro

x

x

CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi l’atteso ritorno della Straceriano, giunta alla venticinquesima edizione, posticipata a settembre dopo l’annullamento per due anni consecutivi, causa Covid, dell’appuntamento di maggio. La grande voglia di partecipazione è stata testimonianza dai ben 605 iscritti alla manifestazione, che hanno affrontato percorsi da 6, 12 o 21 chilometri in gran parte nuovi e pienamente accessibili a chiunque, anche in carrozzina.

I premiati – All’arrivo sono stati premiati il partecipante più giovane, Leonardo Villa, nato il 5 luglio di quest’anno e i più anziani, Umberto Prestrosi e Marisa Becci, entrambi classe 1938. Il premio per il gruppo più numeroso è andato al gruppo “Lnd Famiglie italiane onlus”. Soddisfazione per l’esito della manifestazione è stata espressa dal presidente della Pro loco, Gianmario Longoni: “Siamo molto contenti del risultato ottenuto, per il contesto non facile in cui abbiamo dovuto organizzare”. “E’ stato preparato tutto in meno di un mese, con tanti dubbi e difficoltà, se aggiungiamo anche la concomitanza con l’altro evento nelle vicinanze e pure il maltempo, direi che è andata benissimo e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e quelli che hanno partecipato, dando appuntamenti a tutti al prossimo mese di maggio”. Anche il consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Redaelli, si è complimentato con gli organizzatori mostrando la soddisfazione per l’esito dell’evento: “Il tempo non è stato favorevole, ma la partecipazione è stata comunque ottima e l’organizzazione come sempre impeccabile”.

02102021