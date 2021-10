Misinto: weekend all’aperto per la festa del paese. Eventi per tutti i gusti

Misinto: weekend all’aperto per la festa del paese. Eventi per tutti i...

MISINTO – Parte sabato 2 ottobre la festa del paese nel comune di Misinto. La manifestazione è programmata per sabato e domenica, con attività adatte ad ogni età per tutto il corso delle giornate. Essendo una celebrazione all’aperto sarà annullata in caso di maltempo.

Il Comune ha organizzato durante il sabato dalle 14.30 consegna degli asseggni di studio in sala consiliare, dalle 15 laboratorio in biblioteca per bambini, dalle 15.30 un percorso sulla sicurezza rivolto ai bambini, che vede la collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco volontari di Lazzate e della Protezione civile di Misinto, in pazza Pertini. Dalle 16 intanto sarà disponibile il trattore della sagra dell’uva itinerante che percorrerà le vie del paese. Dalle 17 in piazza Statuto si consegneranno invece le benemerenze civiche.

Domenica si apre con la biblioteca all’aria nel cortile del comune, alle 9 parte la gara ciclistica organizzata dall’associazione sportiva Gs misintese. Si celebreranno poi le cresime. Nel pomeriggio si sussieguiranno esibizioni, giochi per bambini, un mini concerto del gruppo bandistico G. Puccini e uno spettacolo di magia.

Chiude il finesettimana la messa solenne nella chiesa di via San Siro.

(foto archivio: il Comune di Misinto)

