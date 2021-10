x

CARONNO PERTUSELLA – Softball giovanile, per quanto riguarda la finale nazionale di categoria under 13, il concentramento verrà ospitato sul diamante del Francesco Nespoli di via Rossini a Bariola.

La giornata di softball a Caronno – Saranno in campo anche le padrone di casa della Rheavendors Caronno, che sono state sorteggiate per la semifinale 2 che giocherà contro Bollate sul campo 2 alle 11. In contemporanea sul campo 1, Bluegirls Pianoro e Rovigo giocheranno la semifinale 1.

Le due squadre vincenti scenderanno in campo per la finale per il titolo alle 15 sul campo 1.

A Collecchio sarà invece in campo la under 15 della Rheavendors Caronno, sempre oggi e sempre per le finali nazionali, in palio lo scudetto di categoria. Questo il programma sul diamante emiliano: semifinale 1 alle 11, New Bologna Softball-Rheavendors Caronno Softball; semifinale 2, 30′ dopo la fine della partita precedente con Bollate Softball-Collecchio Softball; finale, 45′ dopo la fine della partita precedente: vincente semifinale 1 contro la vincente della semifinale 2.

