ROVELLASCA – “Questo sabato 2 ottobre alle 15 i nostri ragazzi della scuola tchoukball faranno una partita dimostrativa al parco di Rovellasca”. Ad annunciarlo i dirigenti del Rovello Tchoukball.

“Tutte le ragazze ed i ragazzi in età compresa tra gli 8 e 13 anni sono invitati a venire e provare – dicono dal Rovello – Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per tutti coloro che hanno voglia di svolgere uno sport sano nel rispetto delle precauzioni sanitarie in vigore.