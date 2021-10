x

UBOLDO – Arte sacra in San Cosma, è l’ultimo week-end per ammirare la splendida rassegna. La mostra degli artisti uboldesi Maria Enrica Ciceri, Bruno Rocca, Giuseppe Spinelli e Fabrizio Vendramin rimarrà aperta fino a domenica 3 ottobre.

Gli orari di ingresso – Questi gli orari di apertura: oggi sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La mostra di arte sacra, realizzata in collaborazione con la parrocchia dei Santo Pietro e Paolo di Uboldo e con il patrocinio del Comune di Uboldo, è stata inaugurata domenica 26 dettembre nella chiesa di San Cosma, in via San Cosma, in occasione della festività dei Santi Cosma e Damiano.

“Per tutta la settimana è stato un via vai continuo di persone, uboldesi e non solo, che oltre ad ammirare le opere degli artisti hanno anche avuto modo di visitare la chiesa di San Cosma” riferiscono gli organizzatori.

(foto di gruppo degli artisti che hanno realizzato la mostra Arte sacra in San Cosma)

