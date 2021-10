x

BARBAIANA – Dura trasferta per i cerianesi che sono stati ospiti del Barbaiana. Quella andata in scena oggi pomeriggio è stata una partita molto dura tra contrasti e cattiveria agonistica. È il Barbaiana ad aprire le danze, Arrivabeni non può rinfacciarsi nulla sul tiro, un gol che decide i primi 45 minuti.

Nel secondo tempo il Ceriano entra motivato, e subito Marone riporta la partita in parità. Un Barbaiana scosso, ma che non sta ad aspettare, e si riporta in vantaggio e immediatamente ipoteca la partita sul 3-1.A poco dalla fine Ippolito segna il gol del 3-2 che fa credere i ragazzi del Ceriano di poter riaprire la partita ma non basta.

Nicoló Pappalardo

Polisportiva Barbaiana – Asd Ceriano Laghetto 3-2

POL. BARBAIANA: Arrivabeni, Pascale, Ponzoni, Meroni, Menegon, De Boni, Ceppi, Corti, Marone, Ippolito, Porta. A disposizione:Malventi, Ferrario, Maringoni, Vismara, Elli, Silvestri, Pepe, Radice, De laurentis.

A.S.D. CERIANO LAGHETTO: Borsani, Aime, Riccardi, Maggi, Locatelli, Fortunato, Pezzaioli, Piazza, Campi, Coffa, Elisei. A disposizione: Diazzi, Costantino, Dolisi, Dainesi, Passolungo, Angeloni, Airaghi, De Sanzo. Marcatori: s.t. Marone Ippolito