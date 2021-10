x

LEGNANO – Si gioca per la seconda giornata di campionato che vede sfidarsi la Legnanese, padrona di casa, e l’Airoldi. Primo tempo subito indirizzato per la Legnanese che con un tiro da fuori area si porta subito in vantaggio. Arriva anche il secondo però, che con una punizione dal limite dell’area, i padroni di casa raddoppiano immediatamente e chiudono così i primi 45′. L’ Airoldi nel primo tempo ha trovato delle occasioni ma non è riuscita a concretizzarle.

Inizia il secondo tempo e la Legnanese entra in campo con la stessa voglia di vincere con la quale ha chiuso il primo tempo, tant’è che arriva anche il terzo gol su calcio di rigore causato dal portiere avversario in una rovinosa uscita sul centravanti della Legnanese. L’Airoldi nonostante il vistoso vantaggio ha continuato a giocare fin quando Macchi trova il gol del 3 a 1. La squadra ospite non riesce a finalizzare le ultime due azioni create e di conseguenza la partita termina con la vittoria della Legnanese. Nonostante il risultato posso far credere il contrario, è stata una partita giocata alla pari.

Francesco Cavallari

LEGNANESE CALCIO Magnani, Berisha(19′ st Martini), Volonte (1′ st Vignati), Gagliotti, Artemisio, Colombo (13′ pt Niccolini, Rimoldi, Lualdi, Skendi(26′ st Solito), Vallarella, Shahini (35′ st Cardamone). A disposizione: Avallone, Martellini, Bosco, Ortica. All. Fontana.

AIROLDI Altimari, Colombo (12′ st Iannaccone, Macchi S., Passer, Signo, Duva, Butti (17′ st Souaf), Cattolo, Grandini (26′ st Dimaio, 31′ Ilardi), Castelli, Macchi M. A disposizione: Bianco, Valentino, Lavazzetti, Tricario. All. Rospetti.