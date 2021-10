x

x

VENEGONO INFERIORE – La Varesina non è riuscita a centrare la vittoria casalinga che oggi aveva messo in preventivo ed alla quale ambiva: l’incontro con il Varzi si è concluso sul punteggio di 0-0, ed è stato l’epilogo di una gara molto combattuta da entrambe le parti e con i locali che, soprattutto nella ripresa, non sono riusciti a concretizzare le occasioni che pure avevano costruito. Una prova comunque non deludente, sul piano della intensità, da parte della formazione di Venegono Superiore.

Sempre in Eccellenza e sempre per la terza giornata di campionato si registra anche la vittoria di un’altra delle aspiranti “grandi”, ovvero dell’Ardor Lazzate, v ittorioso in trasferta nel pavese contro l’Accademia San Genesio. Risultati 3′ giornata: Acc. Pavese S. Genesio – Ardor Lazzate 1-2; Base 96 Seveso – Rhodense 3-1; Club Milano – Castanese 1-4; Gavirate – Vogherese 1919 1-1; Pavia 1911 – Sestese Calcio 1-1; Settimo Milanese – Verbano Calcio 0-2; Varesina – Varzi 0-0; Vergiatese – Calvairate 0-0.

(foto archivio: azione di gioco dell’Asd Varesina calcio in una precedente partita di campionato)

03102021